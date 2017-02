Chuvas fortes deixam propriedades embaixo d’água em Mato Grosso

As fortes chuvas que caíram nos últimos dias em Campo Novo do Parecis (na região Médio-Norte, a 470 quilômetros de Sinop) começam a causar prejuízos para o setor agrícola. A propriedade da presidente do Sindicato Rural do município, Giovana Velke, foi uma das inundadas. Em alguns locais, a água chegou a uma altura de 1,5 metro. “É um caso atípico. Acredito que a nossa propriedade foi a mais atingida. Agora é esperar baixar a água para ver se será possível fazer o replantio (do milho)”, afirmou, esta manhã, em entrevista ao Notícias Agrícolas.

Giovana explicou ainda que a maior parte das propriedades atingidas havia iniciado o plantio do milho. Afirmando ser impossível mensurar os prejuízos imediatamente, ela aconselhou os produtores afetados a darem entrada nos seguros rurais. “Se o produtor tiver, ele pode verificar se há cobertura. Até porque são várias etapas. Aquele que achar que vai ter prejuízo, deve pensar em fazer a abertura do sinistro agora”.

A presidente do sindicato também criticou a situação das estradas municipais e estaduais. “Estão muito ruins. Não que a propriedade fique isolada, mas tem trecho que não é possível passar”, detalhou. Ela também reclamou dos custos da atual safra. “A produtividade está dentro das expectativas, o que caiu foi o preço. Em contrapartida, o custo do produtor subiu. Está tudo mais caro, desde semente adubo, insumo e diesel. Está cada vez mais difícil para o produtor, principalmente o pequeno, se manter no ramo”.

Ontem, o governador Pedro Taques esteve em Campo Novo vistoriando os estragos causados pelas chuvas. Além dos prejuízos no campo, as inundações afetaram parte do bairro Jardim das Palmeiras e deixaram cerca de 3 mil pessoas desalojadas.

