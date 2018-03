Chuvas fortes derrubam parte da BR-163 no MT e tráfego é interditado

Chuvas fortes derrubam parte da BR-163 no Nortão e tráfego é interditado

As fortes chuvas no final da tarde e início da noite derrubaram uma parte do asfalto na BR-163 em Itaúba ( 90 km de Sinop) e o tráfego está interrompido sentido Nortão e Cuiabá. Ninguém passa. Ainda não é possível precisar a extensão dos danos. A erosão se formou a cerca de 3 km de Itaúba “na saída” para Sinop. Uma das hipóteses é que um bueiro não conseguiu drenar toda a água, o barranco caiu levando uma parte do asfalto.

Uma fonte da Polícia Rodoviária Federal confirmou há pouco, ao Só Notícias, que inicialmente o tráfego ficou em meia pista. Por volta das 20:30hs, foi feita interdição total e está sendo feita sinalização. Policiais colocaram cones e estão no local orientando motoristas para evitar acidentes. A rodovia tem grande tráfego de carretas, caminhões e veículos. Há longas filas nas duas pistas. Dezenas de veículos acabaram retornando para Sinop ou Itaúba evitando passar à noite nas filas. Alguns caminhoneiros e carreteiros que foram informados do bloqueio pararam em postos de combustíveis.

A alternativa para seguir viagem é pela rodovia estadual que liga Marcelândia a Claudia e de Claudia até a 163 em Sinop. Quem chegou a Itaúba, por exemplo, e pretende chegar a Sinop andará cerca de 70 km a mais pela rodovia estadual.

O DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura – está sendo comunicado para providenciar ação emergencial. O trecho não está sob concessão da iniciativa privada.

Fonte: Só Notícias/Editoria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...