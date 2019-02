Chuvas no Pará devem se manter em fevereiro no Pará

(Foto: Eunice Pinto/Ag. Pará)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou, nesta sexta-feira (1º), os boletins com a previsão do tempo para todo o mês de fevereiro. As projeções indicam que as chuvas de janeiro devem se manter. No entanto, nos meses de março e abril, haverá um aumento da precipitação.

Quem recebe as informações e analisa a descrição das previsões são os técnicos da Diretoria de Meteorologia e Condições Climáticas e do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (Cimam) do Pará. A princípio é esperada instabilidade no tempo e formação de nuvens carregadas ao longo dos dias.

A previsão indica chuvas leves a moderadas podendo ser acompanhadas de trovoadas. Essa instabilidade atmosférica sobre o Estado deve-se à influência da chamada Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), na parte norte; e do escoamento dos ventos em altos níveis na formação de nebulosidade na parte sul do Pará.

O diretor de Meteorologia, Hidrologia e Mudanças Climáticas da Semas, Saulo Carvalho, informa que, no mês de fevereiro, o tempo continuará chuvoso, com manutenção da média histórica de janeiro – manhãs nubladas e chuvas à tarde e à noite. “Mas sem descartar as chuvas de madrugada, que vão provocar a manutenção de temperaturas mais amenas”, alerta, sobre a Região Metropolitana de Belém.

No sudeste e sul do Pará, a partir de Marabá, Novo Progresso, Jacareacanga e Conceição do Araguaia, haverá redução das chuvas, mas não muito significativas. Já em Santarém e demais municípios das regiões do Tajapós e Baixo Amazonas, por exemplo, também está prevista a continuidade das chuvas.

