(Foto:Reprodução/© DR)Durante a manhã foi divulgada a notícia de que mais de dezoito marcas suspenderam a compra de couro brasileiro por conta das queimadas na Amazônia

CICB nega suspensão de compras de importadores de couro

O presidente executivo do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), José Fernando Bello, negou que importadores de couro brasileiro estariam suspendendo compras do produto, diferentemente de carta assinada pelo próprio dirigente que circulo na manhã de hoje (28). A suspensão teria sido aventada por causa da repercussão internacional das queimadas na Amazônia e da possível associação dos incêndios com a atividade pecuária na região.

Na carta, direcionada ao ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, na noite da terça-feira (27) o CICB menciona “suspensão de compras de couros a partir do Brasil de alguns dos principais importadores mundiais”.

Bello, contudo, disse ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que se trata de um “erro de pré-avaliação” da entidade.

“A carta foi divulgada (pelo próprio CICB) antes da checagem com a empresa importadora”, disse Bello. “Esse importador estaria supostamente suspendendo as compras. Foi um equívoco nosso. Vamos corrigir a informação junto ao governo federal”, disse Bello.

O presidente do CICB afirmou também que não há intenção de os importadores boicotarem ou restringirem compras do produto brasileiro. Segundo ele, em contato com o CICB, o importador explicou que vai continuar com os pedidos em andamento, mas que gostaria de “esclarecimento adicionais” sobre a origem e rastreabilidade do produto.

“Recebemos este relato de uma indústria brasileira e, quando esclarecemos o fato com o cliente internacional, obtivemos a informação de que não haverá cancelamentos”, acrescentou o presidente do CICB.

Mais cedo, em entrevista exclusiva ao Broadcast Agro, ele já havia garantido que a exportação de couro não foi interrompida e que os importadores gostariam apenas de mais informações.

De acordo com a entidade, entre as marcas internacionais que já solicitaram esclarecimentos adicionais estão Timberland, Dickies, Kipling, Vans, Kodiak, Terra, Walls, Workrite, Eagle Creek, Eastpack, JanSport, The North Face, Napapijri, Bulwark, Altra, Icebreaker, Smartwoll e Horace Small.

Segundo Bello, todo o couro originado no Brasil passa por processo de rastreabilidade e controle, auditado por órgão internacional. “Diante desses questionamentos, concedemos ainda garantias adicionais aos compradores quanto ao controle e rastreabilidade do couro brasileiro”, relatou.

Por:Estadao Conteudo

Notícias ao Minuto Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...