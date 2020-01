Ciclista assassinado a tiros no PA é identificado pela família no MA

O rapaz foi alvo de emboscada junto com Tarcísio Queiroz/Foto: Ronaldo Modesto

Reginaldo Silva Vieira, 20 anos, foi morto junto com Tarcísio Barros Queiroz, 21 anos, enquanto andavam de bicicleta. Atiradores estavam em carro prata.

O jovem Reginaldo Silva Vieira, 20 anos, assassinado a tiros no sábado (4), junto com Tarcísio Barros Queiroz, 21 anos, em Parauapebas, sudeste do estado, foi identificado pela família, que soube do crime pela imprensa. Reginaldo é natural do Maranhão. O corpo deve ser encaminhado nesta terça-feira (7) para o estado que reside a família de Reginaldo.

O crime ocorreu no Bairro Nova Vida II. Reginaldo e Tarcísio foram atingidos por tiros, enquanto andavam de bicicleta, os suspeitos estavam em um carro prata.

Por G1 Pará — Belém

08/01/2020 10h30

