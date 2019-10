Ciclista morre ao ser atingido por caminhão-tanque em Abaetetuba

(Foto: Reprodução) – Motorista disse que não viu o homem, que ficou imprensado entre o caminhão e um outro carro

Cleydson Reis de Sarges, de 37 anos, morreu ao ser atingido por um caminhão-tanque no final da manhã desta segunda-feira (07), no centro de Abaetetuba, nordeste do Pará. Homem estava em sua bicicleta, como costumava fazer todos os dias, quando foi atingido pelo veículo pesado, morrendo no local. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas o condutor do caminhão ficou no local para falar com as autoridades.Segundo o motorista, que trabalha dirigindo o caminhão para uma empresa de navegação há dois anos, era por volta de 11h quando ele estava conduzindo o veículo pela Rua Barão do Rio Branco e ouviu um barulho que chamou sua atenção. No mesmo instante, ele disse que freou o caminhão e visualizou um homem em uma bicicleta imprensado entre o veículo pesado e um carro de passeio preto que estava estacionado na rua.Ele reforçou que em nenhum momento viu o ciclista, e logo após o acidente, ele desceu do caminhão e acionou o socorro do Corpo de Bombeiros. Em seguida, um agente de trânsito do Departamento Municipal (Demutran) chegou ao local e acionou a Polícia Civil, pedindo para ele ficar dentro do veículo. A medida era par própria segurança do condutor do veículo, pois populares aglomeraram-se no local, com ânimos exaltados devido ao acidente.A morte de Cleydson foi constatada ainda do no local. O caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar, na delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba.

Por: O Liberal

