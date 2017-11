Ciclista morre após ser atingido por carro em Altamira

Um Ciclista morreu após um carro de passeio ter colidido com ele no final da tarde da última quarta feira, (15), no km 04 da Rodovia Transamazônica sentido Altamira / Brasil Novo.

De acordo com testemunhas, o homem trafegava pela BR fazendo Zig Zag na pista quando foi atingido por trás pelo carro. O Samu chegou a ir até o local, mas nada pode fazer, pois o ciclista que não portava documentos já estava sem vida.

O motorista do veículo, fugiu do local deixando o carro para trás e compareceu horas depois na delegacia acompanhado de um advogado para prestar esclarecimentos.

O Demutran, o Detran, as polícias civil e militar estiveram no local. O corpo da vítima foi removido pelos peritos do IML para necropsia e o carro encaminhado ao pátio da delegacia do município que vai investigar o acidente fatal.

Fonte: Xingu230

