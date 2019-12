Cidade amanhece com bilhetes anônimos com ‘revelação’ de adultério

Mensagem prometia uma nova ‘edição’, agora com fotos(Foto:Reprodução)

Se o anonimato é difícil nas redes sociais, uma pessoa resolveu apelar para a velha impressão em papel para “revelar” um suposto caso de adultério, na cidade de Registro, no interior de São Paulo. Centenas de bilhetes anônimos foram deixados na porta de uma loja no Centro e, logo depois, em diferentes bairros da cidade, na manhã desta segunda-feira (9).

O autor do ataque ‘revela’ um caso de suposta traição envolvendo a proprietária do estabelecimento e um professor de artes marciais, que negou o caso. No bilhete havia a promessa de uma nova “edição”, com fotos.

Em um primeiro momento, as mensagens foram colocadas em frente a uma loja. Logo depois a fofoca impressa também estava em outras partes da cidade. E como hoje tudo acaba no mundo virtual, as imagens dos panfletos acabaram nas redes sociais.

A Polícia Civil não havia recebido nenhuma denúncia de difamação. Voluntários passaram a recolher os papéis durante todo o dia.

A academia onde o treinador citado no bilhete trabalha divulgou uma nota repudiando o ataque ao funcionário. “É uma inverdade imoral e criminosa. Temos certeza de que em breve tudo será esclarecido pelas autoridades competentes”, disse o estabelecimento no comunicado.

