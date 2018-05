Cidade da Grande São Paulo decreta venda de diesel só para ambulâncias

Fonte: FOLHAPRESS Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A partir de agora, só serão abastecidas as ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e demais veículos responsáveis por fazer a transferência de pacientes de prontos-socorros para hospitais e o transporte de pessoas em tratamento de hemodiálise.

You May Also Like