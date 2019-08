Cidades brasileiras registram panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro sobre queimadas na Amazônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A proteção da floresta é nosso dever. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e qualquer outra atividade criminosa. (…) Somos um governo de tolerância zero com a criminalidade, e na área ambiental não será diferente”, disse.

Cidades brasileiras registraram panelaços na noite desta sexta-feira (23) durante pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as queimadas na Amazônia. Ele falou em rede nacional de rádio e TV (clique aqui para assistir e ler a íntegra do discurso).

