Cidades do Pará são consideradas livres de doença

Apesar do nome pouco conhecido, o cancro cítrico é uma das doenças mais graves que afetam o cultivo do frutos no Brasil, chegando a condenar plantações inteiras. Por isso, uma resolução publicada pela Secretaria de Defesa Agropecuária na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (28) significa boa notícia para o agronegócio paraense: seis municípios do Estado foram considerados livres da doença.

Segundo a publicação, os municípios de Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Prainha e Santarém, no oeste paraense, foram classificados como área livre da doença a partir desta terça. Além das cidades, a Secretaria também classificou os Estados de Minas Gerais e Roraima como área sob erradicação ou supressão da doença.

O cancro cítrico é uma doença causada por uma bactéria, que provoca lesões severas em folhas, frutos e ramos de plantas cítricas, como laranjas e limões. A doença não possui cura, e a única forma de lidar com uma infecção é com a destruição das plantas doentes ou sob suspeita de contágio. A área onde a doença foi registrada também fica temporariamente interditada, com o plantio de citros probibido por dois anos, o que geralmente causa grande prejuízo ao agricultor. O material usado na plantação, como enxadas e máquinas agrícolas, também devem ser pulverizados com bactericida.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...