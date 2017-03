Cidades pelo país têm manifestações a favor da Lava Jato

Manifestantes realizaram uma passeata em Belém

Cidades em pelo menos 9 estados mais o Distrito Federal registraram manifestações neste domingo (26) a favor da operação Lava Jato, em ato convocado pelas redes sociais.

Veja abaixo a situação em cada estado:

Alagoas

Com faixas, cartazes e bandeiras em verde e amarelo um grupo de aproximadamente 30 pessoas realizaram um protesto na praça Sete Coqueiros, na orla da Ponta Verde.

Amazonas

Um grupo realizou protesto na Praça do Congresso, no Centro de Manaus. Segundo a Polícia Militar, cerca de 40 pessoas participaram do ato. Já os participantes do protesto afirmaram que 80 manifestantes estavam reunidos no local.

Bahia

Um grupo de manifestantes se reuniu na orla da Barra, em Salvador. Segundo estimativa dos organizadores, 1.500 pessoas participam da mobilização. A PM informou que não vai divulgar estimativa.

Distrito Federal

A manifestação em Brasília começou por volta das 10h e alterou o trânsito no Eixo Monumental. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, o público estimado às 11h30 era de 500 pessoas. Os organizadores não deram estimativa de participantes até a última atualização desta reportagem.

Mato Grosso do Sul

O ato em Campo Grande começou por volta das 9h15, no horário local, no Obelisco. Segundo os organizadores, o ato começou com cerca de 80 pessoas, mas chegou a 400 participantes. A Polícia Militar também estima público de cerca de 400 pessoas.

Minas Gerais

Em Belo Horizonte, o protesto ocorre na Praça da Liberdade. A organização preferiu não divulgar o número de pessoas que participaram da manifestação. A Polícia Militar também não fez a contagem. A organização do evento não quis informar a estimativa de pessoas no local. A Polícia Militar informou que cerca de 500 pessoas participam do ato.

No Triângulo Mineiro, um ato contra a corrupção foi realizado em Uberaba na Praça Manoel Terra. A organização estima que 100 pessoas participam da manifestação. A Polícia Militar não divulgou estimativa, mas acompanha a manifestação. Em Uberlândia, as pessoas se concentraram na Praça Tubal Vilela.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a Polícia Militar e a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) acompanham o estimam que 200 pessoas tenham participado do protesto. A organização espera que cerca de oito mil pessoas compareçam.

Pará

Manifestantes realizaram uma passeata em Belém. De acordo com a organização, cerca de 300 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não informou a estimativa.

Pernambuco

Os participantes fizeram uma caminhada, pela Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. De acordo com estimativa do próprio movimento, a passeata reuniu cerca de 5.500 pessoas. A Polícia Militar (PM) acompanhou o ato, mas sua assessoria de comunicação não divulgou estimativa do número de participantes.

Rio de Janeiro

Debaixo de sol forte, manifestantes se reuniram na orla de Copacabana, na Zona Sul do Rio, para apoiar a operação Lava Jato, as reformas previdenciária e trabalhista e protestar contra a corrupção. A PM informou que não irá divulgar estimativa do número de participantes. De acordo com uma representante do Movimento Vem pra Rua, o público é de 2 mil pessoas mas, segundo ela, difícil de estimar porque são 3 carros de som presentes.

São Paulo

No interior do estado, cerca de 200 pessoas em Araçatuba, segundo a organização e a Polícia Militar, se reuniram para protestar. Em Votuporanga, os moradores também foram para a rua fazer manifestações. A organização e a Polícia Militar estimam que 500 pessoas tenham participado no protesto. Em São José do Rio Preto também houve protesto, com 800 pessoas segundo a organização e 350 segundo a PM.

Em Jundiaí, grupo se concentrou na avenida 9 de Julho. Segundo informações dos organizadores, cerca de 500 pessoas participam do ato. A PM não estimou o número de manifestantes. Em Mogi das Cruzes, manifestantes se reuníram na região central, e tanto a organização contra a Polícia Militar contabilizaram que 50 participaram do ato.

Em Campinas, de acordo com a organização do movimento e a Guarda Municipal, 5 mil pessoas participaram do ato. Também foi realizada uma manifestação em Indaiatuba. De acordo com os organizadores, foram 300 pessoas que percorreram as marginais do Parque Ecológico.

Na região do Vale do Paraíba, cerca de 100 manifestantes, segundo a PM e a organização, participaram de um ato em Atibaia. O ato, que foi pacífico, durou cerca de uma hora.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...