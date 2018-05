Cientista de 104 anos passa por eutanásia na Suíça

David pediu que seu corpo fosse doado para a medicina. Fonte: R7, sob supervisão de Ana Luísa Vieria Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a clínica Exit Internacional, David optou pela injeção letal que quanto aplicada fez com que o cientista dormisse e viesse a óbito porco tempo depois.

David Goodall precisou ir até a Suiça para realizar o procedimento porque em seu país, Austrália, o procedimento é proibido. Ele não sofria de nenhuma doença terminal, mas confessou que sua saúde teria piorado com o passar do tempo e que ele não queria mais estar vivo.

David Goodall não sofria de nenhuma doença terminal e lutava pelo direito das pessoas’ escolherem a morte e quando a morte é o momento apropriado’ De acordo com o jornal The Independent, o cientista botânico e ecologista afirmou que “de certa forma estou ansioso por isso, como um fim” e que se arrependeu de ter vivido durante tanto tempo.

