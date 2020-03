Cientistas brasileiros criam leite humano em pó e ganham prêmio internacional

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A presidente da Fundação Péter Murányi, Vera Murányi Kiss, promotora do prêmio, afirma que o leite humano em pó pode ser uma opção clínica e social na manutenção e ampliação do aleitamento materno.

Com o trabalho, o pesquisadores acreditam que o produto em pó tem condições de atender à demanda dos bancos de leite materno que vivem com problema de falta de estoque. Isso permitiria aumentar o número de bebês de até seis meses de idade que se alimentariam com leite materno.

O projeto, feito pelos pesquisadores Vanessa Bueno Javera Castanheira e Jesuí Vergílio Visentainer, estuda a conversão do leite pasteurizado em pó. O prêmio será entregue no dia 28 de abril, em São Paulo.

Pesquisadores brasileiros criaram um leite humano em pó com a mesma qualidade, sabor, propriedades nutritivas, biológicas e com prazo de validade maior.

