Cientistas descobrem 1ª galáxia com 2 buracos negros supermaciços

A 750 milhões de anos-luz da Terra está localizada uma das galáxias mais peculiares descobertas até hoje: uma com dois buracos negros supermaciços que giram um ao redor do outro no centro da galáxia. Este é o primeiro caso confirmado da existência de tais galáxias, embora haja possibilidade de elas existirem faz muitos anos.

De acordo com o novo relatório dos pesquisadores da Universidade do Novo México, publicado no Astrophysical Journal, a galáxia distante tem dois buracos negros no centro, cuja massa conjunta é 15 vezes superior à do Sol. A cada 24.000 anos, eles orbitam um ao redor do outro em um dos períodos orbitais mais longos de sempre — cientistas não detectaram uma mínima curvatura durante 12 anos de observação.

Por muito tempo, temos estudado o espaço para tentar descobrir estes dois buracos orbitando como resultado da fusão de duas galáxias”, disse o coautor e professor da Universidade do Novo México, Greg Taylor. “Mesmo com teorias sobre a possibilidade de existência, ninguém os tinha visto até hoje.”

As observações foram feitas através do sistema de radiotelescópios Very Long Baseline Array (VLBA) entre 2003 e 2015. Os pesquisadores da universidade esperam criar um relatório em três ou quatro anos que indique as órbitas precisas dos buracos negros gêmeos.

Espera-se que a galáxia seja de interesse particular para os astrônomos, pois pode dar mais informações e esclarecimentos sobre buracos negros supermaciços e as galáxias que se formam ao redor deles.

“Os buracos negros supermaciços têm muita influência nas estrelas perto deles e no crescimento e evolução da galáxia”, escreve Taylor. “Então, mais conhecimentos sobre eles e sobre o que acontece quando se fundem pode ser importante para conhecer melhor o Universo.”

A Via Láctea, provavelmente, um dia se tornará uma galáxia com buraco negro duplo também, quando colidir com a galáxia de Andrômeda, mais precisamente, em 4 bilhões de anos.

