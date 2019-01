(Foto:© NASA’s Goddard Space Flight Center / Francis Reddy)- O planeta K2-288Bb situa-se na região chamada ‘goldilocks’ e foi detectado pelo telescópio TESS

Cientistas descobriram um novo planeta que pode conter vida

Cientistas descobriram um planeta fora do nosso Sistema Solar com tamanho semelhante ao da Terra e situado na chamada região ‘Goldilocks’ – isto é, não tão afastado, nem tão próximo de uma estrela, que pode abrigar vida. A descoberta foi publicada no periódico The Astronomical Journal.

O planeta, que recebeu como nome K2-288Bb, recebe luz de duas estrelas diferentes, o que não quer dizer necessariamente que o nível de calor é o mesmo do Sol do nosso Sistema Solar. Ainda assim, os cientistas acreditam que o planeta recebe energia suficiente para conter vida, isto se não receber muita radiação das duas estrelas.

O mais interessante sobre a descoberta deste exoplaneta é o fato de ter sido descoberto por cientistas não ligados a instituições astronômicas. Uma das autoras é uma estudante da Universidade de Chicago, Adina Feinstein. “É uma descoberta entusiasmante devido à forma como foi descoberto, à temperatura da órbita e porque os planetas deste tamanho parecem ser relativamente incomuns”, explicou Feinstein.

Fonte:Notícias ao Minuto Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...