Cientistas dizem que apocalipse pode estar próximo

O mundo pode estar mais perto do apocalipse. Quem afirma são cientistas do The Bulletin of the Atomic Scientists (O Boletim dos Cientistas Atômicos ou BPA, na sigla em inglês). As informações são da BBC Brasil.

O grupo moveu o ponteiro do relógio Doomsday, que simboliza o quão próximos estamos de uma hecatombe, de três minutos para dois minutos e meio antes da meia-noite.

E quanto mais perto da meia-noite, mais iminente está o fim do mundo, na avaliação dos pesquisadores.

O relógio, uma metáfora do risco de uma catástrofe que extermine a raça humana, marcava três para meia-noite em 2016.

O motivo para essa aproximação com o fim do mundo, segundo os cientistas, foi a eleição do novo presidente americano, Donald Trump.

No relatório, o BPA disse que as declarações de Trump minimizando as mudanças climáticas, a expansão do arsenal nuclear dos Estados Unidos e o questionamento acerca das agências de inteligência contribuíram para o aumento do risco global.

A chefe da BPA, Rachel Bronson, pediu aos líderes mundiais que “acalmem mais do que alimentem as tensões que podem levar à guerra.”

O mais próximo que o relógio chegou da meia-noite foi em 1953, quando o ponteiro foi movido para dois minutos por causa de testes de bomba de hidrogênio feitos pelos EUA e pela Rússia.

(Com informações da BBC Brasil)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

