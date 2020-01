A teoria atual é que o impacto resultante da cratera Yarrabubba (que na ocasião poderia estar coberta de gelo) tenha ajudado a libertar uma quantidade suficiente de vapor de água para aquecer a temperatura da atmosfera da Terra. Por:Tech Espaço/22/01/20 06:40 ‧ Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Estima-se que a cratera Yarrabubba – com 70 quilômetros de diâmetro – tenha sido formada há 2.2 bilhões de anos. Coincidentemente, os investigadores notaram que esta data coincide com a altura em que terá supostamente terminado uma idade do gelo à escala global.

(Foto:© DR) – Os investigadores acreditam que o impacto coincide com o final de uma idade do gelo Cientistas encontram cratera de impacto mais antiga da Terra Uma investigação publicada na Nature Communications revelou que a cratera de impacto mais antiga (que seja conhecida) na Terra fica na Austrália.

