Cientistas estimam que aranhas podem comer habitantes do planeta

Os cientistas europeus Martin Nyffeler e Klaus Birkhofer estimam que, teoricamente, as aranhas podem comer todas as pessoas do planeta no espaço de um ano, escreve o jornal The Washington Post.

Os biólogos publicaram os resultados da sua pesquisa no jornal Science of Nature. Segundo suas estimativas, a população mundial de aranhas consome anualmente entre 400 e 800 milhões de toneladas de alimentos.

Ao mesmo tempo, a massa total de sete bilhões de habitantes do planeta atinge 357 milhões de toneladas. Assim, as aranhas são capazes de comer todos os humanos em apenas um ano, não sendo até suficiente, diz o artigo. Isto, claro, se os humanos deixarem!

Segundo os cientistas, tal estimativa baseia-se em tais indicadores como a quantidade de aranhas por metro quadrado em zonas diferentes da Terra e a quantidade média de comida que elas consomem. Por exemplo, segundo a estatística, em média, há 131 aranha por metro quadrado.

Apesar de que a maioria de aranhas come insetos, espécies maiores podem consumir répteis, pássaros e ainda pequenos mamíferos, aponta o The Washington Post.

