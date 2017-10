Cientistas: ‘existem pessoas na Terra com implantes extraterrestres’

O pesquisador Von Daniken assegurou que, se um dia os extraterrestres voltarem à Terra, não é necessário se preocupar porque chegarão com intenções pacíficas

Erich von Daniken, famoso cientista suíço e autor da hipótese de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres, falou com a Sputnik Alemanha sobre a sua teoria da influência dos extraterrestres na origem da humanidade.

Von Daniken é um escritor prolífico, cujos livros chegaram aos milhões de exemplares vendidos e foram traduzidos para dezenas de idiomas. Entre as suas obras está o famoso livro “Eram os Deuses Astronautas?”, publicado pela primeira vez em 1968.

Em entrevista com à Sputnik Alemanha, Von Daniken contou mais detalhes sobre sua teoria, que postula que seres alienígenas desempenharam um papel importante na origem e desenvolvimento da humanidade e falou sobre o interesse dos serviços da segurança governamentais pelas suas pesquisas.

A teoria de Von Daniken sugere que, há muitos milhares de anos atrás, a Terra foi visitada pelos extraterrestres. Nossos antepassados da Idade da Pedra não entendiam o que se passava e acreditaram erradamente que esses seres extraterrestres eras deuses, que, segundo o cientista, não existem.

“Os chamados ‘deuses’ estudaram algumas tribos, aprenderam algumas línguas, deram alguns conselhos, e em algum momento eles se despediram e prometeram voltar no futuro distante”, explicou o escritor.

Ao ser perguntado sobre quando os alienígenas volverão à Terra, o cientista declarou que ninguém o sabe, mas não deve ser excluída a possibilidade de eles já estarem aqui. Entretanto, Von Daniken sublinhou que “esse é um tema distinto”.

Comentando as acusações de muitas pessoas de que suas teorias não são nada mais que invenções, Von Daniken disse que aceita as críticas. Entretanto, o cientista mencionou que, em seu campo profissional, ele sabe muito mais do que aqueles que o criticam.

“Existem evidências inequívocas. O que resta é uma questão de interpretação de cada uma”, disse ele.

Ao responder a pergunta sobre o interesse das organizações governamentais pelo seu trabalho, o cientista primeiro abordou o tema de abduções extraterrestres. Von Daniken disse que costumava rir do assunto até que conheceu o psiquiatra John E. Mack, professor da faculdade de medicina da Universidade de Harvard e vencedor do prêmio Pulitzer. Segundo Daniken, o professor lhe assegurou ter sido implantado com um dispositivo alienígena de observação.

“As pessoas com implantes realmente existem. Evidentemente, então a pergunta é: que eles podem ser? Alguém analisou isso? Sem dúvidas, eles analisaram. Quimicamente, fisicamente, mas não entendemos de que se trata”, disse o escritor.

Von Daniken disse que as pessoas que trabalham para o governo queriam falar com ele para saber mais detalhes sobre os alienígenas.

“O governo quer saber se existe alguma ameaça potencial para a humanidade? Ou se tudo isso é uma tolice? Não tenho uma resposta. Pessoalmente, eu ainda não vi OVNI algum e não falei com ninguém extraterrestre. Mas há pessoas com implantes extraterrestres”, disse ele.

Von Daniken assegurou que, se um dia os extraterrestres voltarem à Terra, não é necessário se preocupar porque chegarão com intenções pacíficas.

“Isso será algo como um salto evolutivo que vem do exterior. Temos evolução, somos produtos da evolução, mas não unicamente dela. A Terra nunca foi um sistema fechado. As interferências externas sempre têm existido”, concluiu Von Daniken.

