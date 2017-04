Cientistas revelam que exoplaneta parecido com a Terra tem atmosfera

Surge assim a possibilidade de haver muitos outros mundos potencialmente habitáveis no universo

Segundo comunica o site space.com, esta é a primeira vez que é descoberta a existência de atmosfera em um planeta de tamanho semelhante ao da Terra.

“Enquanto ainda não foi encontrada vida em outros planetas, este é um passo importante. Com a descoberta do GJ 1132b, é a primeira vez que registramos um planeta semelhante à Terra que possui atmosfera”, acrescentou John Southworth, pesquisador da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha.

Os astrônomos capturaram imagens da estrela por meio do telescópio do Observatório Europeu do Sul (OES em inglês) no Chile. Os pesquisadores do Instituto da Astronomia de Max Plank mediram o tamanho do Sistema Solar, conseguindo estabelecer o raio do planeta, comunica o space.com.

Enquanto a atmosfera da Terra é constituída por nitrogênio com grande percentagem de oxigênio, os pesquisadores concluíram que a atmosfera do GJ 1132b é provavelmente mais rica em vapor de água ou metano.

A descoberta é particularmente entusiasmante porque estrelas anãs como esta representam o tipo mais comum de estrelas na galáxia, mas o seu elevado nível de atividade, como erupções e fluxos de elementos, impede que se formem atmosferas nos planetas próximos.

Se planetas como o GJ 1132b podem preservar a sua atmosfera, surge a possibilidade de haver muitos outros mundos potencialmente habitáveis no universo.

A atmosfera do GJ 1132b se tornará agora o principal objetivo de estudo com os telescópios Hubble, Very Large Telescope e James Webb Space Telescope.

O exoplaneta GJ 1132b gira em torno da estrela anã GJ 1132, está situado a 39 anos-luz da Terra e tem um tamanho semelhante ao do nosso planeta

Fonte: Notícias ao minuto.

