Cientistas russos descobrem território nunca antes visto

A expedição e tripulação do navio hidrográfico da Frota do Norte russo Senezh concluíram a investigação oceanográfica na parte do norte do arquipélago Nova Zembla, revelando uma ilha na área da geleira de Chaeva, informou o diretor da assessoria de imprensa da Frota do Norte, capitão Andrei Lusik.

“Durante a investigação, os hidrógrafos descobriram uma série de estruturas geográficas na ilha de Severny, que surgiu depois do desmoronamento de geleiras. Em particular, foi encontrada uma nova ilha perto da geleira de Chaev”, assinalou Lusik.

Atualmente, o navio hidrográfico Senezh continua cumprindo suas missões em conformidade com o plano de estudos oceanográficos no mar de Barents. A missão atual está sendo realizada desde agosto.

De acordo com Lusik, em setembro, Senezh realizou um conjunto de missões no oceano Ártico: estudou mais uma zona de “manchas brancas” no mar de Kara, investigou o mar de Laptev e prestou assistência aos navios russos no tráfego pela zona ártica.

Nos últimos anos, expedições científicas de navios hidrográficos da Frota do Norte têm sido realizadas com mais frequência.

“A época mais cômoda para realização de expedições é o fim do verão e início do outono [do hemisfério Norte]. A camada de gelo dos mares nórdicos diminui muito drasticamente, fazendo com que seja possível estudar zonas árticas de difícil acesso”, acrescentou Lusik.

