Cinco adolescentes podem ter envolvimento em crime

A Polícia Civil do Pará irá intimar para prestar depoimento nesta semana testemunhas e suspeitos de envolvimento com o estupro coletivo de uma adolescente em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, ocorrido há duas semanas. As investigações apontam que pelo menos oito pessoas praticaram o abuso contra a jovem, entre elas, cinco adolescentes. Entrentanto, o número de envolvidos pode ser maior.

Ainda de acordo com a polícia, pelo menos seis suspeitos já foram identificados e deverão receber a intimação para prestar depoimento. Algumas testemunhas também deverão ser ouvidas, e os policiais continuam buscando outros relatos do ocorrido.

O caso foi tranferiso no último sábado (3) para a Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente (Deaca), que recebeu as informações apuradas até o momento sobre o crime, que deverão ser usadas no andamento da investigação.

Também no último sábado, a vítima e a mãe dela prestaram depoimento sobre o ocorrido. O conteúdo do relato, entretanto, segue sob sigilo. A adolescente de 16 anos estava em uma festa na qual todos os participantes seriam seus amigos. Lá, a jovem foi embriagada – e desconfia-se que também foi drogada com outros tipos de substância – e abusada por até 8 homens.

