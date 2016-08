Cinco Advogados – Presidente da OAB pede impugnação da candidatura de Adecio Piran

(Foto – Presidente e Secretaria da OAB/PA/NP -Divulgação internet) – O Advogado Presidente da Subseção da OAB de Novo progresso Cleverson Fermino a secretaria da OAB advogada Maria Aparecida de Oliveira Guimarães do Nascimento (foto), Karen Cristina Magalhães, Leslie Hoffmann e Juliano Ferreira Roque, Rodrigues, protocolaram no dia 15 de Agosto perante a 91° Zona Eleitoral de Novo Progresso um pedido de impugnação da candidatura do vereador Adecio Piran (PDT) à Câmara Municipal.

Os Advogados da Coligação “Progresso Para Todos” formada pelos Partidos políticos PSDB,PRB,PSB, que tem a ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB) e Otacir Machado (PRB) como candidatos a prefeitura de Novo Progresso, pede que a Justiça aplique o prazo de oito anos de inelegibilidade alegando que o candidato desrespeitou os requisitos essenciais para o pleno exercício dos direitos políticos , onde estaria inelegível até 31 de dezembro de 2016.

O fato chama atenção porque normalmente um advogado assina as representações, neste caso boa parte da diretoria da OAB subseção de Novo Progresso assinou a representação.

Outro Lado

Em contato com o candidato do PDT Adecio Piran, enviou nota que já esperava esta representação, no entanto estranhou que a coligação da ex-prefeita Madalena Hoffmann (PSDB), ignorou a manifestação do MP (Ministério Publico) e ficou perplexo com a manifestação destes advogados em sua representação. Para mim fica claro que estes realmente não querem o bem de Novo Progresso,disse.

Acredito em minha absolvição, acredito e confio na Justiça, eu já paguei minha pena com a ultima eleição, estou amparado na Legislação, vou apresentar minha defesa e aguardar a decisão da Justiça para iniciar minha Campanha, não vou largar minha campanha sem que o caso esteja resolvido, não posso enganar meus eleitores e a população de novo Progresso, concluiu.

Adecio Piran foi um dos vereadores mais votado na eleição de 2012 e ficou fora por ser enquadrado na ficha limpa por ter renunciado o mandado de vereador em 2007 em um episódio envolvendo o ex-prefeito Tony Fabio.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...