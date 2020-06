Cinco assaltantes morrem em confronto com a polícia durante roubo em agência bancária em Viseu, no PA

(Foto:Reprodução) – O grupo de assaltantes foi surpreendido por uma equipe de policiais da DRFR, que estava no município para monitorar roubos a estabelecimentos comerciais.

Oito bandidos fortemente armados arrombaram o cofre da agência do Banpará, no município de Viseu, nordeste do Pará. De acordo com a polícia, os bandidos renderam o vigilante e entraram na agência por volta das 19h da noite do último sábado (27), e só saíram por volta das 4h da manhã de domingo(28). Houve troca de tiros com a chegada da polícia. Cinco assaltantes foram atingidos e morreram no caminho do hospital.

De acordo com a polícia, o grupo foi surpreendido por uma equipe de policiais da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que estava no município para monitorar roubos a estabelecimentos comerciais.Houve troca de tiros entre os bandidos e os policiais. Cinco criminosos foram baleados. Eles ainda chegaram a ser socorridos, mas morreram. Outros três bandidos conseguiram fugir.

A polícia faz buscas para tentar localizar o restante do bando. Os corpos dos assaltantes foram encaminhados para o IML de Castanhal. O Banpará informou que até o momento não há data de reabertura da agência.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...