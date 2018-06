Cinco brasileiros jogarão a Copa do Mundo por outros países

Tite anunciou há tempos os 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa do Mundo. Apesar disso, não são apenas eles que levarão um pouco do Brasil para o torneio que será disputado na Rússia. Com o fechamento das listas nesta segunda-feira (4), cinco brasileiros garantiram vaga por outras seleções.

O caso mais antigo e clássico é o de Pepe. O veterano zagueiro irá para sua terceira Copa defendendo as cores de Portugal. Natural de Maceió, Alagoas, o defensor se naturalizou português em 2007, quando ainda defendia o Porto.

O país com mais brasileiros sem ser a seleção brasileira, no entanto, será a Espanha. A equipe de Julen Lopetegui conta com dois naturalizados: os atacantes Diego Costa e Rodrigo Moreno.

Também presente na lista, Thiago Alcântara é um caso diferente. Ele nasceu na Itália e possui cidadania brasileira por ser filho do ex-jogador Mazinho, que é brasileiro. Por causa disso, não entra na lista dos “naturalizados”.

Os outros dois representantes brasileiros vêm do Leste Europeu. Após recusar a convocação de Mano Menezes em 2011, Mario Fernandes se naturalizou russo e disputará a Copa do Mundo com a camisa da equipe da casa.

O último caso é de Thiago Cionek. Aos 32 anos, ele irá para a sua primeira Copa do Mundo com a camisa da Polônia. O zagueiro se naturalizou polonês no período em que atuou pelo Jagiellonia Białystok, entre 2008 e 2012. Com informações da Folhapress.

Foto: © Rafael Marchante/Reuters

