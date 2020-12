Cinco casos suspeitos de reinfecção por coronavírus são investigados em MT

Cinco casos suspeitos de reinfecção são investigados em Mato Grosso — Foto: Tchélo Figueiredo | Secom

A SES não informou de quais cidades são os pacientes e nem o estado de saúde de cada um.

Cinco casos suspeitos de reinfecção pelo coronavírus são investigados e estão em análise em Mato Grosso. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), as informações sobre esses casos foram repassadas ao Ministério da Saúde.

As informações foram divulgadas pela SES nesta sexta-feira (11).

Um dia antes, na quinta-feira (10), o Ministério da Saúde havia confirmado o primeiro caso de reinfecção pela doença no país. O órgão disse trata-se de uma profissional da área da saúde, de 37 anos, que reside em Natal e trabalha no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

Casos de Covid-19 em Mato Grosso

A SES notificou, até esta quinta-feira, 165.454 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 4.233 óbitos.

Do total, 3.684 estão em isolamento domiciliar e 156.980 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 150 internações em UTIs públicas e 165 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 37,22% para UTIs adulto e em 19% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (37.029), Rondonópolis (12.214), Várzea Grande (11.720), Sinop (8.806), Sorriso (7.197), Lucas do Rio Verde (6.612), Tangará da Serra (6.452), Primavera do Leste (5.404), Cáceres (3.659) e Nova Mutum (3.522).

Por Denise Soares, G1 MT

