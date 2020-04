Cinco corpos são encontrados em embarcação que naufragou em fevereiro

(Foto:Ascom Marinha do Brasil) -Número de pessoas mortas subiu para 39

A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Amapá (CPAP), informou que cinco corpos foram encontrados dentro dos compartimentos acessados da embarcação “Anna Karoline III”, no último domingo (05), durante etapa de varredura. Com esse dado, segundo o Comando de Bombeiros Militares do Amapá, o número de vítimas mortas em decorrência do naufrágio, ocorrido em 29 de fevereiro, subiu para 39.

A Marinha ainda informou que nesta segunda-feira (06) as equipes voltam ao local e retomam o processo de esgotamento de alguns compartimentos, como a praça de máquinas e o porão, em busca de possíveis desaparecidos. Os órgãos envolvidos nas investigações já iniciaram os procedimentos de perícia da embarcação.

Ainda segundo o órgão, todas as etapas previstas no Plano de Reflutuação da embarcação estão sendo seguidas rigorosamente.

O NAUFRÁGIO

A embarcação Anna Karoline III, que é registrada junto à CPAP, saiu da localidade do Porto do Grego, no município de Santana (AP), com destino à Santarém (PA), oeste do Pará, naufragando nas proximidades da Boca do rio Jari, na madrugada de sábado (29). 51 pessoas foram resgatadas com vida e, até a última nota divulgada pela Marinha do Brasil, no domingo (5), 39 pessoas morreram.

Não há informações oficiais sobre o número de passageiros que estavam a bordo da embarcação.

Por:Tainá Cavalcante

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...