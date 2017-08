Cinco curiosidades sobre eclipse solar que será visto no Brasil

o acontecimento, que é quando a lua passa na frente do sol, poderá ser contemplado, no Brasil, entre 12h40 até 18h05

Um eclipse solar total que poderá ser observado nos Estados Unidos, no próximo dia 21, e também será visto no Brasil, tem algumas curiosidades que você talvez não saiba. Conhece a melhor maneira de registrar o acontecimento? E quando o primeiro foi registrado? O fenômeno, considerado pouco frequente na Terra, causará uma sombra e bloqueará os raios de luz por 2 minutos e 40 segundos.

Segundo o G1, o acontecimento, que é quando a lua passa na frente do sol, poderá ser contemplado, no Brasil, entre 12h40 até 18h05. O episódio será melhor visto no Norte do país, principalmente, de forma parcial, em Roraima. No topo do país, a escuridão deve chegar a 50%.

Descubra cinco curiosidades sobre o fenômeno:

Você sabe quando o primeiro eclipse foi registrado?

A primeira observação teria acontecido no dia 22 de outubro de 2134 a.C. O acontecimento, dizem historiadores, foi visto por dois astrólogos chineses.

Qual a melhor maneira de registrar o fenômeno?

Todo cuidado é pouco. Principalmente com a câmera. É necessário comprar um filtro para evitar que os raios danifiquem o equipamento. A recomendação é esperar que o sol cubra completamente a lua.

O comportamento dos animais é afetado durante o eclipse?

Os pássaros, afirmou a Nasa, seriam os mais afetados. O motivo é a escuridão, o que causa medo e os bichos acabam se escondendo.

E no Brasil, quando será visto um eclipse total?

Já tem data marcada: 30 de abril de 2041.

O clima fica mais frio durante o fenômeno?

A resposta é positiva. No entanto, neste próximo, a temperatura não deverá cair tanto.

