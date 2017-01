Cinco jovens do Pará ganham bolsa para estudar balé no Bolshoi de SC

Crianças iniciaram seus estudos graças ao trabalho do Pro-Paz, no Pará.

Bolshoi de Joinvile é única filial do famoso teatro fora da Rússia.

Cinco jovens do Pará ganharam bolsas para estudar balé no Teatro Bolshoi, uma das principais companhias de dança do mundo. Os paraenses irão se aperfeiçoar na unidade de Joinvile, em Santa Catarina, que é a única filial do Bolshoi fora da Rússia.

Mais de 2,5 mil crianças de todo o país se inscreveram na seletiva do teatro Bolshoi, sendo que 48 foram aprovados. Os paraenses selecionados pelo Bolshoi estudavam dança no projeto Pro-Paz, do governo do Pará, que garantiu passagens aéreas para os aprovados e seus familiares.

“É a realização de um grande sonho. Quando iniciei no balé, sempre pensei no Bolshoi”, disse Matheus Lima.

Todos os candidatos aprovados receberão da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil bolsa de estudos e benefícios. A manutenção da bolsa será de acordo com o rendimento escolar e do curso de dança, mas as despesas dos jovens em Santa Catarina são de responsabilidade das suas famílias.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...