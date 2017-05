Cinco municípios no Pará recebem atendimento itinerante do Detran

As cidades de Conceição do Araguaia, Novo Repartimento, Xinguara, Breves e Rondon do Pará receberão o atendimento

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza neste sábado (27) e domingo (28), mais um ciclo do atendimento itinerante de serviços de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no interior do Estado. O atendimento chegará aos municípios de Conceição do Araguaia, Novo Repartimento, Xinguara, Breves e Rondon do Pará. Os candidatos à CNH farão, na primeira fase, exames médico e psicótecnico; na segunda fase, exames de legislação (ou prova teórica) serão aplicados e, já na terceira, é a vez dos exames práticos de trânsito.

O Detran Itinerante é um projeto constituído por três fases de atendimento. A primeira compreende os serviços de emissão do boleto de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e mudança de categoria, além dos exames médico e psicotécnico. A segunda fase é composta pela emissão de boletos para o exame teórico e a aplicação da prova de legislação. Na fase final, o candidato passa pelo exame prático ou exame veicular.

As ações têm o objetivo de oferecer celeridade nos serviços de habilitação a moradores de diversos municípios paraenses, com o objetivo de facilitar o acesso do cidadão. Segundo o coordenador do Núcleo de Ciretrans, José Sebastião Monteiro, foi montado um cronograma para atender aos municípios do interior do estado. “O objetivo é levar atendimento ao maior número de localidades possíveis, com qualidade, e para isso contamos com diversos profissionais comprometidos com a prestação dos serviços oferecidos por esta autarquia”.

Serviço

Atendimento Itinerante do Detran

Primeira Fase:

Breves: Ciretran – Rua Capitão Assis, 285)

Rondon: Escola Estadual de Ensino Médio Dionisio Bentes de Carvalho – Rua Santo Antonio, 449

Segunda e Terceira fases:

Conceição do Araguaia – UEPA, Av. Araguaia s/n – Vila Cruzeiro

Novo Repartimento – Av. Castanheira, 1 – Vila Marabá

Xinguara – Ciretran – Rua Pau Brasil, 90

