Cinco paraenses são presos em Cabo Verde, na África, com duas toneladas de cocaína em barco pesqueiro

(Foto:Reprodução Rede Globo)- Cinco brasileiros, todos do Pará, foram presos com mais de duas toneladas de cocaína. Polícia suspeita que os traficantes utilizaram uma nova rota: trocaram as águas fluviais pelas oceânicas, no topo da América do Sul.

Nova rota marítima para levar drogas para a Europa faz disparar apreensões em Cabo Verde

Cinco brasileiros, todos do Pará, foram presos com mais de duas toneladas de cocaína. Polícia suspeita que os traficantes utilizaram uma nova rota: trocaram as águas fluviais pelas oceânicas, no topo da América do Sul.

Nova rota marítima para levar drogas para a Europa faz disparar apreensões na África

Uma nova rota marítima, usada por traficantes para levar drogas para a Europa, fez disparar o número de apreensões de cocaína em Cabo Verde, na África. Na semana passada, cinco brasileiros, todos do Pará, foram presos com mais de duas toneladas de cocaína dentro do barco em que viajavam.

A embarcação saiu de Belém e teria navegado por mais de 3 mil quilômetros, até ser interceptada pela polícia, ao se aproximar de Cabo Verde, na África. A droga foi encontrada em uma operação conjunta das polícias de Cabo Verde, Portugal e do Brasil.

Fonte: Fantástico.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...