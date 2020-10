Cinco pessoas ficam à deriva no rio Tapajós após naufrágio de ‘bajara’ entre Alter do Chão e região Arapiuns

Quatro vítimas foram resgatadas e uma continua desaparecida. Corpo de Bombeiros e Marinha ajudam nas buscas.

Clayton Viana de Sousa, de 29 anos, desapareceu no rio Tapajós após naufrágio — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante a travessia entre Alter do Chão e a região do Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará, cinco pessoas ficaram à deriva no Rio Tapajós. A embarcação em que eles estavam conhecida como “bajara” naufragou. O incidente aconteceu na noite de sexta-feira (10) e uma pessoa continua desaparecida.

O naufrágio aconteceu por volta de 20h, quando as cinco pessoas seguiam para a Aldeia Solimões. Logo após o incidente, as buscam foram iniciadas.

No domingo (11) uma pessoa foi resgatada próxima a comunidade de Pindobal, boiando no rio. Ela estava segurando em um recipiente que serviu como boia. Outros três foram resgatadas por uma embarcação.

Ainda no domingo, equipes de buscas do Corpo de Bombeiros e Capitania Fluvial de Santarém também iniciaram as buscas a quinta pessoa, identificada como Clayton Viana de Sousa, de 29 anos. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil na tarde de domingo.

De acordo com o comandante da Capitania Fluvial de Santarém, capitão Fábio Benincasa, as buscas continuam nesta segunda-feira (12), com ajuda de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

