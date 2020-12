Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carro e caminhão na PA-439, em Oriximiná

Acidente aconteceu por volta das 19h, próximo a uma fazenda. Dentro de um dos veículos estavam três adultos e duas crianças.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito que aconteceu na noite de sábado (19) na PA-439, em Oriximiná, no oeste paraense. As vítimas da colisão entre um veículo de passeio e um caminhão “boiadeiro” foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo populares, o motorista e outros três passageiros que estavam no banco de trás não sofreram ferimentos graves, mas a mulher que estava no banco da frente ficou presa às ferragens e gravemente ferida.

As vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal. Até a publicação desta reportagem, não obtivemos mais informações sobre o estado clínico dos envolvidos no acidente.



Foto: Reprodução/Redes Sociais

Por: G1 Santarém

