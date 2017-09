Cinco pessoas morreram e uma fica ferida em acidente na BR-163

Os trabalhos para remoção dos corpos das vitimas e a liberação geral pista durou mais de quatro horas

Segundo informações de testemunhas repassadas a Redação do Site Resumo Diário o motorista do veiculo Gol morador de Guarantã do Norte foi fazer uma ultrapassagem arriscada quando bateu na lateral da caminhonete conduzida por Marcos que tentou fazer uma direção defensiva, mas não foi possível a S10 capotou e em logo após o acidente pegou fogo.

No veiculo Gol estava uma família de Guarantã do Norte sendo o motorista Ivan José lima da Silva , sua esposa e duas crianças, sobrevivendo apenas o menino que deve ter por volta de uns 06 anos de idade.

O condutor da caminhonete que ainda tentou fazer uma direção defensiva e popularmente conhecido em Peixoto de Azevedo, Marcos Querino Rodrigues empresário do ramo de compra de ouro e uma jovem que foi identificada como Sara Gabriella Tavares Silva ela também era moradora de Peixoto de Azevedo,( ela morreu no local e Marcos no hospital), a mulher foi arremessada para fora da caminhonete durante o capotamento, Marcos ainda teria sido socorrido com vida ao Hospital de Matupá, mas não resistiu os ferimentos e também faleceu.

No veículo Gol estavam um casal e duas crianças uma das crianças morreu a outra criança foi socorrida com fratura no braço e segundo informações não corre risco de morte.

Entre as vítimas apenas a mulher que estava com Marcos não havia sido identificada até o fechamento desta matéria, a POLITE, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, e PRF estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos periciais e em seguida a liberação dos corpos ao IML e posteriormente aos familiares para que proceda com o ato fúnebre.

