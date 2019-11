Cinco pessoas são presas durante operação em Capanema

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante a ação, os policiais encontraram 25 porções de crack, cinco porções de Oxi, três porções de Cocaína, oito aparelhos celulares, a quantia de R$ 3.356,00 e embalagens para o armazenamento do material entorpecente com os acusados Ricardo Natividade, Brigida Carolaine Lima dos Anjos, Fabiano da Silva Nascimento Santos, Cleidiane de Souza e Mariano dos Santos Filho. Todos foram presos e estão à disposição da justiça.

