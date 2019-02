As investigações apontaram que as madeiras eram transportadas sem autorização (Divulgação / Polícia Civil)

Cinco pessoas são presas e mais de 600 toras de madeira de lei são apreendidas em Tucuruí

Operação foi deflagrada pela Delegacia de Conflitos Agrários para combater crimes ambientais

Cinco pessoas foram presas em flagrante nesta sexta-feira (8) em Tucuruí, sudeste paraense, sob acusação de crime ambiental, durante operação deflagrada pela Polícia Civil do Pará. A ação também resultou na apreensão de mais de 600 toras de madeira de lei, incluindo a Castanheira, espécie em extinção e de extração proibida pela legislação brasileira.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação – realizada por meio da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá – foi combater crimes ambientais. As investigações apontaram que a madeira era transportada sem autorização. Além das prisões e retenção da carga, a equipe apreendeu três espingardas sem documentação legal.

A ação policial da Deca teve início ainda na noite da quinta-feira (7), na zona rural de Tucuruí, e se estendeu ao longo da madrugada desta sexta, quando, por volta de duas horas, a equipe chegou até uma madeireira, na área urbana do município, para onde as toras eram conduzidas para serem serradas e comercializadas. O estabelecimento não tinha qualquer autorização para funcionamento. Segundo o delegado Waney Alexandre, titular da Deca, a primeira medida da equipe foi apreender o caminhão que transportava a carga de madeira. Quatro pessoas foram abordadas no local.

O veículo foi interceptado na zona rural da região, durante investigações efetuadas pela Delegacia. Em seguida, os policiais localizaram a área de onde as toras haviam sido extraídas. Seis pessoas que estavam no local fugiram no momento em que a equipe da Deca chegou ao local. Um dos suspeitos teria chegado a disparar em direção aos policiais.

No caminho de volta à área urbana de Tucuruí, as guarnições avistaram três homens que, ao perceberem a aproximação das viaturas, entraram rapidamente em um carro e tentaram fugir. O veículo foi abordado e dentro dele foram encontradas as três armas apreendidas. Após a retenção do caminhão, os responsáveis pelo transporte da carga levaram os policiais até a madeireira, onde havia mais de 100 toras e também madeiras já serrada. No local, funcionava uma serraria de grande porte da região. Ao todo, sete pessoas, entre elas um adolescente, foram detidas e encaminhadas à Seccional de Tucuruí para lavratura dos procedimentos policiais. Dos sete conduzidos, cinco homens foram autuados em flagrante.

Dois acusados irão responder por porte ilegal de arma de fogo e outros três por crimes ambientais, como destruição de unidade de conservação e comercialização de madeira em desacordo com a Lei. Na manhã desta sexta-feira, a equipe da Deca entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Tucuruí para efetuar o procedimento de cubagem (conferência das quantidades de madeiras apreendidas).

