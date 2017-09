Cinco pessoas são presas por associação ao tráfico de drogas em Tailândia, no Pará

As prisões foram fruto de uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar no município e que foi divulgada nesta terça-feira, 19.

Foto: Ilustrativa\Google.

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas em cumprimento a mandados de prisão preventiva por associação ao tráfico de drogas, no município de Tailândia, no nordeste do Pará. As prisões ocorreram durante uma operação conjunta com a Polícia Militar, e que foi divulgada nesta terça-feira (19).

De acordo com Márcio Nogueira, delegado responsável pela operação, as investigações que levaram a prisão das cinco pessoas de duas associações ao tráfico diferentes em Tailândia foi fruto de uma investigação iniciada no mês de fevereiro de 2017.

“Os outros indivíduos envolvidos nas duas associações ao tráfico existentes no município já foram identificados”, ressalta o delegado.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...