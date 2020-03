Cinco policiais militares são investigados por homicídios e formação de grupos de extermínio no Pará

A ação policial é resultado da investigação que apurou crimes de homicídio praticados por milicianos (Foto:Claudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

A operação ‘Anonymous IV’ deu cumprimento a sete mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil, por meio da Força Tarefa de Combate a Milícias e Grupo de Extermínio, realizou no início da manhã desta sexta-feira (13) a operação “Anonymous IV”, que deu cumprimento a sete mandados de busca e apreensão concedidos pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Dentre as residências que foram alvo de mandados, cinco pertencem a policiais militares. Duas balaclavas (gorros ou máscaras pretas) e duas armas de fogo foram apreendidas durante as diligências.

A ação policial é resultado da investigação que apurou crimes de homicídio praticados por milicianos que utilizavam uma caminhonete branca nos crimes. O veículo pertence a um policial militar reformado, cadeirante, e teria sido utilizado em, pelo menos, nove homicídios. O carro está devidamente adaptado para a utilização do proprietário. As apurações indicam que ele é um dos executores dos crimes e atirava contra as vítimas de dentro do carro. O veículo, que também foi apreendido, tem registro de roubo e placa adulterada.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Delegacia de Crimes Funcionais (Decrif) e Corregedoria da Polícia Militar.

Por:Redação Integrada

