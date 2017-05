Cinco procuradores já se candidataram para sucessão de Janot

“O procurador-geral da República não tentará um terceiro mandato à frente da PGR”.

O mandato do atual procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se encerra no dia 17 de setembro. Os procuradores que se apresentaram foram Carlos Frederico Santos, Nicolau Dino, Mario Bonsaglia, Franklin Rodrigues da Costa e Eitel Santiago de Brito Pereira.

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) organiza o processo de indicação e vai promover a eleição de três nomes na última semana de junho para serem enviados ao presidente da República.

Dino, por sua vez, representa o MPF na ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que pede a cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora da eleição presidencial de 2014. Porém, é o que tem sido feito desde 2003 -a lista começou em 2001 e não tem, no entanto, previsão constitucional.

– Eitel Santiago, que já foi corregedor geral do Ministério Público Federal, entre 2005 e 2006.

“Janot tem toda a legitimidade para decidir e ele tem todo o direito de decidir até o último momento”, afirmou ao Blog o presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcanti. O primeiro está marcado para 29 de maio, em São Paulo, às 13h30.

Escolhido pela Presidência, o nome passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e pela apreciação no Plenário do Senado (onde deve obter aprovação por maioria absoluta). O mandato do Procurador-Geral da República é de dois anos, permitida a recondução.

Janot tem conduzido uma série de investigações contra políticos no âmbito da operação Lava Jato e já pediu -e conseguiu- a abertura de inquérito contra vários deles no Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo Temer.

Por Ezequiel Pacheco

