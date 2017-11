Cinco são presos na operação Goupia Glabra, da PRF

Já em Dom Eliseu, no sudeste paraense, três caminhões de madeira bruta em toras que estavam sem nota fiscal e documento florestal para o transporte foram abordados. Com isso, aproximadamente 129m³ de madeira foram apreendidos. Na ocasião, foi lavrado um TCO em desfavor dos condutores. Durante a operação na cidade, dois foram presos.

Um caminhão com de 6m³ de carvão sem documentação de origem florestal também foi flagrado. A carga foi apreendida e um Termo Circunstanciado de corrência (TCO) em desfavor do condutor foi lavrado.

Durante a ação, três pessoas foram detidas na comunidade Lacraia, em Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. Os homens foram flagrados serrando toras de árvores sem licença de operação ou Sistema de Cadastro de Consumidores de Produto Florestal (CEPROF), o que configura atuação clandestina. O trio usava motosserra sem registro nos órgãos ambientais e um trator para deslocar as toras de árvores até o caminhão transportador.

You May Also Like