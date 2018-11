Cinco são presos por assalto ao Banpará de Viseu

(Foto: Divulgação/Polícia Militar) – Cinco pessoas- sendo três homens e duas mulheres- foram presas, nesta quinta-feira (15), acusadas de assaltar uma agência bancária do Banpará, no início deste mês, no município de Viseu, nordeste paraense. Os presos foram identificados como José Maria Nogueira dos Reis, Gilvan Vieira Lobato, Gilney Vieira Lobato, Larissa Pereira da Paixão Matos e Elaine Cristina Botelho Barroso.

De acordo com informações da Polícia Militar, na manhã de hoje, policiais do 33° Batalhão de Polícia Militar receberam informações de uma movimentação suspeita em um residência, no bairro do Riozinho, em Bragança, que poderia ser algo ligado ao assalto.

Eles seguiram até o local para fazer a averiguação, onde abordaram os cinco suspeitos em um carro tipo Strada branca. Durante a revista na veículo e na residência foram encontradas armas tipo pistola, carregadores, munições, celulares, além de cerca de R$ 217.000 em dinheiro.

O material apreendido e os presos foram levados para a Delegacia de Bragança para procedimentos cabíveis.

O caso

A Agência bancária do Banpará foi alvo de criminosos na manhã de terça-feira (6) no município de Viseu, nordeste paraense, quando cerca de dez homens armados em, pelo menos, três veículos, invadiram a sede do município e mantiveram mais de dez pessoas reféns na agência. Minutos após a ação, os criminosos fugiram levando reféns. Um segurança da agência bancária chegou a ser baleado no assalto.

(DOL com informações da PM)

