Cinco são presos por estupro de vulnerável

Vítimas são crianças e adolescentes, segundo a Polícia Civil

Operação ‘Quebrando o silêncio’, da Polícia Civil, prendeu cinco pessoas envolvidas pelo crime de estupro de vulnerável, em Belém, na manhã desta quinta-feira (16). Os presos foram identificados como José Maria de Sena, Moisés do Nascimento Brilhante, Dalmo Ferreira dos Santos, Mizael Ferreira Mascarenhas e Jesus Nazareno Ferreira de Brito. Um sexto envolvido, identificado como Zacarias de Nazaré da Costa Magno está foragido.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas dos acusados são crianças e adolescentes. A operação foi realizadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e Adolescente, em parceria com Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, Divisão Especializada no Atendimento ao Adolescente, e Serviço Policial de Buscas e Captura.

