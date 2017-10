Cinegrafista da Globo desaparece e é encontrado morto

Josimar Lourenço de Sousa, da EPTV, afiliada da Globo na cidade de Ribeirão Preto (interior de São Paulo), foi achado morto na tarde desta terça-feira (10), às margens da Via Anhanguera.

Segundo as primeiras informações da polícia, Josimar foi atropelado por um caminhão que seguia no sentido de Uberaba (Minas Gerais). Um teste de bafômetro não indicou embiaguez do motorista, nem da vítima. O caminhoneiro ainda prestou socorro, mas o cinegrafista não resistiu aos ferimentos.

As circuntâncias do crime ainda são apuradas. De acordo com a namorada de Josimar, Claudia Roberta, a ex-mulher dele o amaeaçava constantemente. “Ligava fingindo que era para ligar com a filha. Não tem como ter sido [atropelamento]. Ele foi atropelado hoje. O que fez na segunda?”, argumenta Claudia durante entrevista ai site BOL.

Josimar deixa uma filha de 8 anos.

Fonte: DOL, Com informações do BOL.

