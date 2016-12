Cinzas de Fidel são enterradas após homenagens

Milhares de pessoas saudaram a chegada dos restos do ditador à praça principal da cidade, o berço da revolução cubana. O atual ditador Raul Castro, escolhido pelo irmão para sucedê-lo em 2008, recebeu amigos pessoais de Fidel, como o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e os ex-presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Depois de uma semana de homenagens, as cinzas de Fidel Castro foram enterradas, no domingo (4), em Santiago de Cuba. Ele morreu aos 90 anos.

