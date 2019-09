Círio faz governo antecipar Campanha de Vacinação contra o Sarampo

A campanha será lançada amanhã pelo governo do estado (Igor Mota / O Liberal)

A finalidade maior é que as pessoas se vacinem antes do Círio para garantir imunização da doença

Cerca de 83 mil turistas de todos os estados brasileiros e de fora do país devem visitar Belém no Círio de Nazaré deste ano. O aumento é de 3% em relação ao número de turistas do mesmo período de 2018 – em torno de 81 mil pessoas. Isso deve gerar intensa movimentação de pessoas pelos aeroportos, portos e estradas do Estado. Para atuar na prevenção da saúde da população também nessa época, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), antecipou a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo.

Nesta sexta-feira (27), o governador Helder Barbalho lança o “Dia D” de mobilização, em solenidade às 9h, no Centro de Saúde Escola, no bairro do Marco, mantido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém. A campanha será reforçada por uma estratégia de mídia no Estado que se estende até o dia 18 de outubro. Nesse tempo, a meta é vacinar um 1.068.731 crianças e jovens paraenses. Depois do dia 18, a vacinação segue normal e disponível nas Casas de Saúde de todo o Estado, conforme prevê o Calendário Nacional de Vacinação.

A antecipação tem finalidade maior de que as pessoas se vacinem antes do Círio para garantir a imunização da doença, uma vez que levam dez dias para a pessoa ficar imune à doença após tomar a vacina. Assim, resgatar urgentemente a cobertura vacinal contra o sarampo aumentando a proteção da população paraense, principalmente, por ocasião do Círio de Nazaré, quando ocorre intensa movimentação de pessoas vindas de outros municípios, estados e países, onde a circulação do vírus está ativa.

O Departamento de Epidemiologia da Sespa informa que a campanha será seletiva, visando vacinar crianças de seis meses a cinco anos incompletos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), que não comprovarem as duas doses da vacina triviral. Além dos jovens, de 20 a 29 anos, que não comprovarem, também, as duas doses da vacina triviral.

Campanha quer proteger o Pará de possível surto

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame, destaca que a realização da campanha, com foco no Círio de Nazaré, foi articulada com o Ministério da Saúde e a antecipação é necessária para garantir o tempo mínimo de dez dias para o desenvolvimento dos anticorpos nas pessoas vacinadas. “É indispensável o esforço maciço e concentrado com ampla ação de vacinação nesta primeira semana de campanha, para reduzirmos o risco de casos importados de sarampo se disseminarem no Estado”, diz o titular da Sespa.

Com isso, a Sespa visa proteger o Pará de possível surto, visto que nos próximos dias deverá ocorrer intensa movimentação de pessoas pelos aeroportos, portos e estradas. “A aglomeração de fiéis nas festividades e nas procissões pode ser propícia à disseminação do vírus do sarampo, e nosso intuito é proteger as pessoas e, sobretudo, as crianças, já que a cobertura vacinal contra o sarampo em 2019 ainda está baixa no Pará”, explica o secretário.

Este ano a cobertura vacinal contra o sarampo gira em torno de 50%. O ideal é que chegue aos 95%. No ano passado, a cobertura com as duas doses do tríplice viral em todo o Estado atingiu a média de 67,5% apenas.

“É importante que os pais estejam atentos à intensificação da campanha. Não deixem suas crianças sem essa proteção. As Unidades Básicas de Saúde estão com vacinas suficientes para atender às demandas e temos o dever de alertar toda a sociedade, pois quando um profissional de saúde vacina uma criança ou uma pessoa, está ajudando a proteger uma comunidade inteira”, alerta Alberto Beltrame.

Casos da doença

O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbitos, particularmente em crianças desnutridas e menores de cinco anos de idade.

A Sespa informa que desde o dia 5 de maio, o Pará não registrava nenhum caso confirmado de sarampo, considerando encerrado o surto da doença na região oeste do Estado com total de 53 casos confirmados. Entretanto, em agosto, foram confirmados três casos da doença em residentes de Belém que passaram férias de julho em São Paulo.

O Brasil registrou 4.476 casos confirmados de sarampo até 18 de setembro de 2019, segundo o último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde. Foram notificadas quatro mortes por sarampo no Brasil, sendo três no estado de São Paulo e uma em Pernambuco. Dessas mortes, três foram em crianças menores de um ano. Somente uma foi em um indivíduo com mais de 42 anos de idade. Nenhum deles era vacinado contra o sarampo.

Alerta aos viajantes

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Sespa orienta que os viajantes devem estar vacinados ou se vacinar 15 dias antes de realizarem a viagem seja por qualquer meio de transporte, pois a vacina é a única medida eficaz contra o sarampo, caxumba e rubéola.

No Brasil, a recomendação é de duas doses a partir de 12 meses a 29 anos de idade e uma dose para a população de 30 a 49 anos de idade. Além de estar com a situação vacinal atualizada, o viajante deve incluir o cartão de vacinação entre os documentos da viagem.

