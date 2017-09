Círio mais antigo do Pará, Vigia se prepara para homenagear Virgem de Nazaré

A cidade de Vigia de Nazaré, no nordeste do estado respira a sua grande festa, o Círio de Nazaré, considerado a mais antiga procissão nazarena do estado do Pará.

O tema da festividade deste ano é “Maria, Mãe e Protetora das Famílias”, na edição de número 320 do Círio de Vigia.

Os preparativos para a grande procissão já estão em fase final e a cidade deverá receber mais de 100 mil pessoas, somente neste final de semana e a movimentação no município deve aumentar a partir desta quarta-feira (6).

A primeira romaria será nesta sexta-feira (8), com a Romaria Rodoviária, que irá levar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a comunidade de Porto Salvo.

No sábado (9), serão realizadas a Romaria Fluvial, Motoromaria e Trasladação, com a procissão do Círio no domingo (10), saindo da igreja de São Sebastião, no Arapiranga.

A festividade vai até o dia 24 deste mês.

