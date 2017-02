Ciro anuncia candidatura para 2018: ‘o pau vai cantar’

Vitória no Ceará fortalece presidência deCiro Gomes em 2018: Vitória no Ceará fortalece presidência de Ciro Gomes em 2018 © Reprodução Vitória no Ceará fortalece presidência de Ciro Gomes em 2018

O ex-ministro Ciro Gomes foi anunciado como pré-candidato do PDT às eleições presidenciais de 2018 durante evento nesta quinta-feira (16) em Brasília.

Em discurso de cerca de uma hora, Gomes garantiu que “ninguém derruba” sua candidatura.

” Eu, estando lá, não vão fazer o que fizeram com Getúlio e com a Dilma. O pau vai cantar. Comigo, ninguém me derruba”, afirmou, de acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Nas redes sociais, o ex-ministro tem sido ativo, adotando o nome ‘Ciro Gomes Presidente’ junto à hashtag #Ciro2018. O ex-governador do Ceará também tem sido criítico aos mais recentes escândalos da política nacional.

Fonte: msn.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...