O político cearense deverá passar três dias em Belém no período do Círio

Ciro Gomes vem a Belém para debate sobre Amazônia – Foto:Crédito: Bruno Santos/Folhapress

O ex-candidato a presidente Ciro Gomes virá à capital paraense no segundo final de semana de outubro. O político cearense deverá passar três dias em Belém, de 11 a 13 de outubro, durante o período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

A primeira atividade do vice-presidente do PDT será um debate sobre Amazônia na Universidade Federal do Pará (UFPA), a partir das 15h, no Espaço Recreativo Vadião com a presença de representantes dos estudantes indígenas e quilombolas. No sábado, dia 12, o terceiro colocado nas eleições de 2018 participará da Convenção Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Câmara Municipal de Belém (CMB), a partir das 8h. No domingo, Ciro acompanhará a maior festa à Nossa Senhora de Nazaré, considerada a maior manifestação religiosa do Brasil.

Ciro Gomes

Natural da cidade de Sobral (CE), Ciro Gomes (PDT), de 60 anos, foi o terceiro colocado nas últimas eleições presidenciais em 2018, obtendo mais de 13 milhões de votos em todo o Brasil, o que representou 12,47% dos votos válidos. O advogado e professor universitário tem 38 anos de vida pública com experiência em diversos cargos ao longo da trajetória política.

No Ceará, ele foi deputado estadual por duas legislaturas, prefeito de Fortaleza e governador do Estado, sendo o mais bem avaliado entre todos os governadores do Brasil no período. Ciro também foi ministro da Fazenda de Itamar Franco, durante a implantação do plano Real, ministro da Integração Nacional sendo responsável pelo projeto de transposição do rio São Francisco, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e deputado federal de 2007 a 2011.

Ciro também atuou como pesquisador visitante da Universidade de Harvard e escreveu três livros na área de economia política que foram “No País dos Conflitos” (1994), “O Próximo Passo – Uma Alternativa Prática ao Neoliberalismo” (1995) e “Um desafio Chamado Brasil” (2002). No setor privado, Ciro foi presidente da Transnordestina S/A e um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

