Cirurgia de catarata amplia expectativa de vida

Tratamento para catarata nos olhos pode melhorar a saúde: Pelo visto, a cirurgia da catarata traz repercussões positivas inusitadas. (Foto SAÚDE é Vital )

Já dá para encarar a cirurgia de catarata como um procedimento que também prolonga os anos pela frente. É o que concluem especialistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, ao comparar mulheres submetidas ou não à operação.

Entre aquelas acima de 65 anos que fizeram a cirurgia, observou-se uma queda de 60% no índice de mortalidade no período avaliado. E olha que isso não tem só a ver com o fato de que, enxergando melhor, cai o risco de quedas e acidentes.

Na verdade, quem ficou com a vista preservada corria menor probabilidade de sofrer com várias outras doenças. Para o geriatra José Elias Pinheiro, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o achado talvez seja explicado pela tendência de que as pessoas que tratam a catarata já cuidam mais da saúde.

Acontece que ainda muita gente teme e, por isso, evita a cirurgia. Que erro! “A intervenção nunca foi tão segura e melhora até mesmo a saúde mental de quem passa por ela”, conta o médico Pedro Carricondo, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Por Saúde é Vital/Giovana Feix

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...